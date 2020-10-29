Путин пообещал сокращение уровня бедности вдвое в ближайшие годы

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Число россиян, находящихся за чертой бедности, уменьшится вдвое в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!». Трансляцию с мероприятия вел РБК.

Глава государства напомнил, что в 2000 году в России было более 42 млн граждан за чертой бедности, а сейчас, спустя 20 лет, этот показатель сократился в два раза — 20 млн человек.

«И в ближайшие годы мы сократим еще, я в этом уверен, еще в два раза», — отметил Путин.

В конце июня Россия отчиталась в ООН о победе над крайней нищетой. Согласно докладу, в стране практически отсутствует население, чей уровень жизни находится ниже определенного Всемирным банком критерия абсолютной бедности — доходы ниже $1,9 в день, $3,2 в день, $5,5 в день.