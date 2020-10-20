Правительство выделит регионам более 900 млн руб. на доплаты пенсионерам

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить в 12 регионов России 903,8 млн руб. на социальные доплаты неработающим гражданам пенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Региональные социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума», — уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы правительства, все выплаты будут профинансированы федеральным бюджетом. Они будут доступны пенсионерам из Коми, Ханты-Мансийского и Еврейского автономных округов, Забайкальского края, Амурской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новосибирской, Псковской и Смоленской областей, а также жителям Санкт-Петербурга.

Ранее замглавы Министерства труда Ольга Баталина заявила, что прожиточный минимум для пенсионеров необходимо существенно увеличить.