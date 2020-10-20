Правительство выделит регионам более 900 млн руб. на доплаты пенсионерам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,04) Инвестиции, 19 окт, 13:10
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 91,31 (+0,01) Инвестиции, 19 окт, 13:10
Украина объявила о строительстве двух военных баз на Черном море Политика, 12:21 Как устроен отпуск в новой реальности: не так, как год назад РБК и Hyundai Mobility, 12:20 МСП Банк предоставил компании «Штарк Энерджи Ревда» кредит на ₽531 млн​ Пресс-релиз, 12:17 В США обвинили сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде электроники в Россию Общество, 12:08 Что мешает создать в России свою Кремниевую долину Pro, 12:05 Спокойствие, только спокойствие: как поддержать себя во время пандемии Стиль, 12:04 Ефремова доставили в Мосгорсуд Общество, 12:02 Первый номер драфта НХЛ в результате обмена перешел в «Авангард» Спорт, 11:59 Первая страна ЕС возобновила локдаун из-за коронавируса Общество, 11:54 BMW M4 лишат огромной решетки радиатора Авто, 11:53 Почему прямо сейчас продавать биткоин не стоит. 3 мнения Крипто, 11:51 Выставка «Связь-2020»: форсайт развития рынка телекоммуникаций Партнерский материал, 11:51 Производитель «Спутник V» назвал возможные сроки массовой вакцинации Общество, 11:50 Как Smart Orange развила сеть розницы Xiaomi в России за пять лет​ Пресс-релиз, 11:49
Общество ,  
0 

Правительство выделит регионам более 900 млн руб. на доплаты пенсионерам

Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить в 12 регионов России 903,8 млн руб. на социальные доплаты неработающим гражданам пенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Региональные социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума», — уточняется в сообщении.

Минтруд заявил о проработке увеличения выплат работающим пенсионерам
Общество
Фото:Алексей Гынгазов / Global Look Ress

По данным пресс-службы правительства, все выплаты будут профинансированы федеральным бюджетом. Они будут доступны пенсионерам из Коми, Ханты-Мансийского и Еврейского автономных округов, Забайкальского края, Амурской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новосибирской, Псковской и Смоленской областей, а также жителям Санкт-Петербурга.

Ранее замглавы Министерства труда Ольга Баталина заявила, что прожиточный минимум для пенсионеров необходимо существенно увеличить.

Минтруд назвал прожиточный минимум пенсионеров заниженным
Экономика
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В конце сентября правительство предложило определять прожиточный минимум с помощью среднедушевого дохода россиян за предыдущий год. Прожиточный минимум должен составлять не менее 44,2% от среднедушевого дохода.

Согласно старой методике, во втором квартале 2020 года прожиточный минимум для пенсионеров составил 9422 руб. По данным Минтруда, при новом расчете в 2021 году он составит 11 653 руб.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года
Михаил Мишустин пенсионеры социальные выплаты Кабмин РФ
Материалы по теме
Минтруд назвал прожиточный минимум пенсионеров заниженным
Экономика
Пенсионеры получили право сохранить дату получения выплаты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter