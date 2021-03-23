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В Красноярском крае завели дело после пожара в реабилитационном центре

Фото: СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В результате пожара в реабилитационном центре в Манском районе Красноярского края погиб один человек, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по региону и Республике Хакасия.

Пожар возник около 00:50 по местному времени 23 марта (20:50 мск 22 марта) в частном реабилитационном центре для тех, кто страдает наркотической и алкогольной зависимостью, расположенном в деревне Сорокино. Загорелось одно из помещений трехэтажного здания. Наблюдалось сильное задымление.

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В результате умер 60-летний пациент, отравившись продуктами горения. Трое мужчин смогли спастись, разбив окно на втором этаже и покинув здание.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). По одной из версий следствия, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

«7 канал Красноярск» сообщает со ссылкой на МЧС региона, что площадь пожара составила 375 кв. м. Девять человек самостоятельно покинули горящее здание. Трое пострадали, один скончался. Пожар был ликвидирован около 03:00.

В начале марта пожар произошел в психоневрологическом интернате в Тверской области, его жертвами стали две женщины. Из здания были эвакуированы более 50 человек. Пожар возник в одной из комнат на площади 15 кв. м.

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