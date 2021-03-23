В Красноярском крае завели дело после пожара в реабилитационном центре

Фото: СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В результате пожара в реабилитационном центре в Манском районе Красноярского края погиб один человек, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по региону и Республике Хакасия.

Пожар возник около 00:50 по местному времени 23 марта (20:50 мск 22 марта) в частном реабилитационном центре для тех, кто страдает наркотической и алкогольной зависимостью, расположенном в деревне Сорокино. Загорелось одно из помещений трехэтажного здания. Наблюдалось сильное задымление.

В результате умер 60-летний пациент, отравившись продуктами горения. Трое мужчин смогли спастись, разбив окно на втором этаже и покинув здание.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). По одной из версий следствия, причиной пожара стала неисправная электропроводка.