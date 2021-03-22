Лавров приехал в Китай с маской с надписью FCKNG QRNTN

Видео: midrussia/tiktok

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров взял в рабочую поездку в Китай маску от коронавируса с ироничной надписью по поводу пандемии. Видео с министром в маске появилось в TikTok российского МИДа.

На кадрах Лавров позирует на фоне природы в черной маске с надписью FCKNG QRNTN, что можно расшифровать как «Чертов карантин». «РИА Новости» пишет, что защитное средство ему накануне подарили журналисты на день рождения. 21 марта министру исполнился 71 год.

Глава МИД России приехал в Китай 22 марта, его визит продлится два дня. В городе Гуйлинь 23 марта Лавров встретится со своим китайским коллегой Ван И. В частности, они обсудят совместную работу стран во время пандемии коронавируса и подготовку мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.