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Пандемия коронавируса ,  
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Лавров приехал в Китай с маской с надписью FCKNG QRNTN

Видео: midrussia/tiktok
Видео: midrussia/tiktok
Video

Министр иностранных дел России Сергей Лавров взял в рабочую поездку в Китай маску от коронавируса с ироничной надписью по поводу пандемии. Видео с министром в маске появилось в TikTok российского МИДа.

На кадрах Лавров позирует на фоне природы в черной маске с надписью FCKNG QRNTN, что можно расшифровать как «Чертов карантин». «РИА Новости» пишет, что защитное средство ему накануне подарили журналисты на день рождения. 21 марта министру исполнился 71 год.

Лавров прибыл с рабочим визитом в Китай
Политика
Сергей Лавров

Глава МИД России приехал в Китай 22 марта, его визит продлится два дня. В городе Гуйлинь 23 марта Лавров встретится со своим китайским коллегой Ван И. В частности, они обсудят совместную работу стран во время пандемии коронавируса и подготовку мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Лавров сообщил в январе, что переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме. В конце октября 2020-го он самоизолировался после контакта с больным COVID-19.

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