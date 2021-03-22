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Политика ,  
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Лавров прибыл с рабочим визитом в Китай

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Marlene Awaad / Bloomberg)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в китайский город Гуйлинь, сообщает ТАСС.

Его рабочая поездка продлится с 22 по 23 марта. На вторник, 23 марта, у главы российского МИДа запланированы в Гуйлине переговоры с китайским коллегой Ван И.

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Министры обсудят российско-китайское стратегическое взаимодействие, в том числе сотрудничество в условиях пандемии коронавируса и подготовку мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Лавров и Ван И также обменяются мнениями по поводу совместной работы на международных площадках ООН, ШОС, БРИКС и других.

В прошлый раз Лавров и Ван И проводили переговоры в Москве в сентябре 2020 года. В них также принимал участие глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и обменялись мнениями по ключевым вопросам международной повестки.

Ранее Лавров заявил, что США стремятся ограничить технологическое развитие Китая и России. В этих условиях, по его словам, страны должны отходить от западных платежных систем и укреплять финансовую и технологическую самостоятельность.

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