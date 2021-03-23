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Пандемия коронавируса ,  
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Главный инфекционист США поменял мнение о российской вакцине против COVID

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», заявив, что считает ее «достаточно эффективной», сообщает Bloomberg.

«Я просмотрел некоторые отчеты [по российской вакцине]. [Данные] выглядят неплохо», — сказал Фаучи в эфире радиошоу Хью Хьюитта.

Он добавил, что у него не было возможности изучить достаточно данных о китайской вакцине, однако, по его мнению, она тоже «может быть хорошей».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В августе прошлого года, после того как Россия зарегистрировала вакцину против COVID-19, Фаучи выражал сомнение по поводу эффективности и безопасности «Спутника V». «Я надеюсь, что россияне действительно окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна. У меня есть серьезные сомнения в том, что они сделали это», — говорил он.

В начале марта этого года главный инфекционист США, отвечая на вопрос, стал бы он делать прививку российской вакциной, уже положительно оценил данные о «Спутнике V».

Препарат «Спутник V» был создан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. «Спутник V» стал первой вакциной, зарегистрированной в России. По данным медицинского журнала Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%. На данный момент «Спутник V» одобрен в 55 странах.

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Источник: JHU
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США Спутник V вакцина коронавирус
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