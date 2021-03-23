Главный инфекционист США поменял мнение о российской вакцине против COVID

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», заявив, что считает ее «достаточно эффективной», сообщает Bloomberg.

«Я просмотрел некоторые отчеты [по российской вакцине]. [Данные] выглядят неплохо», — сказал Фаучи в эфире радиошоу Хью Хьюитта.

Он добавил, что у него не было возможности изучить достаточно данных о китайской вакцине, однако, по его мнению, она тоже «может быть хорошей».

В августе прошлого года, после того как Россия зарегистрировала вакцину против COVID-19, Фаучи выражал сомнение по поводу эффективности и безопасности «Спутника V». «Я надеюсь, что россияне действительно окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна. У меня есть серьезные сомнения в том, что они сделали это», — говорил он.