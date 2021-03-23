Джек Дорси продал с аукциона первый в истории твит за $2,9 млн

Первый твит в истории продан с аукциона за $2,9 млн, сообщается на сайте онлайн-аукциона Valuables.

Обладателем первого сообщения в Twitter, созданного основателем социальной сети Джеком Дорси, в виде NFT-токена стал глава компании Bridge Oracle Хакан Эстави.

«Продано Хакану Эстави за $2,915,835.47», — говорится в сообщении.

Дорси в своем Twitter поблагодарил Эстави и сообщил, что перечислил деньги в биткоинах благотворительной организации Give Directly в Африке. Сам покупатель написал в Twitter, что рад, что деньги пойдут на благотворительность.