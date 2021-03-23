Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 74,61 (+0,47) Инвестиции, 22 мар, 13:13
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 88,66 (+0,22) Инвестиции, 22 мар, 13:13
Джек Дорси продал с аукциона первый в истории твит за $2,9 млн Технологии и медиа, 00:09 Госрасходы России в 2020 году стали рекордными за постсоветскую историю Экономика, 00:00 Беглов одобрил идею установить памятник жертвам COVID-19 Общество, 22 мар, 23:47 Бывший замглавы СВР Маргелов умер от осложнений после COVID Общество, 22 мар, 23:10 Минобороны Великобритании назвало Россию главной военной угрозой Политика, 22 мар, 23:09 Какие исследования и осмотры важно проходить женщинам регулярно. Чек-лист РБК и Инвитро, 22 мар, 23:07 Псаки сообщила о самочувствии Байдена после падения на трапе самолета Общество, 22 мар, 23:07 Сборная России по футболу представила новую форму Спорт, 22 мар, 22:57 Bank of America предсказал экономике Индии третье место через десять лет Политика, 22 мар, 22:36 Основным кандидатом на смену арестованному губернатору стал сенатор Политика, 22 мар, 22:36 Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина» Общество, 22 мар, 22:26 Почему Bentley до сих пор использует ручной труд на производстве РБК Cтиль и Bentley, 22 мар, 22:21 «Газпром» запланировал возродить свой СПГ-долгострой в Арктике Бизнес, 22 мар, 22:12 СК завел дело после гибели ребенка при сходе лавины в Мурманской области Общество, 22 мар, 22:08
Технологии и медиа ,  
0 

Джек Дорси продал с аукциона первый в истории твит за $2,9 млн

Twitter TWTR $65,33 -1,28% Купить

Первый твит в истории продан с аукциона за $2,9 млн, сообщается на сайте онлайн-аукциона Valuables.

Обладателем первого сообщения в Twitter, созданного основателем социальной сети Джеком Дорси, в виде NFT-токена стал глава компании Bridge Oracle Хакан Эстави.

«Продано Хакану Эстави за $2,915,835.47», — говорится в сообщении.

Дорси в своем Twitter поблагодарил Эстави и сообщил, что перечислил деньги в биткоинах благотворительной организации Give Directly в Африке. Сам покупатель написал в Twitter, что рад, что деньги пойдут на благотворительность.

Глава Twitter пообещал направить деньги за первый твит на помощь бедным
Технологии и медиа
Фото:Zohra Bensemra / Reuters

В начале марта создатель соцсети выставил на аукцион первый твит в истории. 21 марта 2006 года он оставил запись: «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой twttr»). Позже Дорси заявил, что переведет вырученные от продажи твита средства в биткоины и пожертвует их бедным в Африке.

Джек Дорси Twitter твит аукцион
Материалы по теме
Глава Twitter счел блокировку Трампа опасным прецедентом
Политика
Глава Twitter фразой «трудный день для нас» отреагировал на взлом соцсети
Технологии и медиа
Основатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter