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Псаки сообщила о самочувствии Байдена после падения на трапе самолета

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя на брифинге недавнее падение президента США Джо Байдена на трапе самолета, рассказала, что он в порядке.

«Он на все 100% в порядке. Не знаю, поднимались ли вы когда-нибудь по этим ступеням, но иногда это может быть непросто», — сказала она.

По ее словам, ей неизвестно, чтобы главе государства потребовалась какая-то медицинская помощь после падения, хотя Байдена, как и любого американского президента, в поездках сопровождает личный врач.

Байден упал, поднимаясь по трапу самолета. Видео
Политика

19 марта 78-летний американский лидер несколько раз оступился и упал, когда поднимался по трапу своего самолета перед вылетом в город Атланта в штате Джорджия.

После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент чувствует себя хорошо. Байден упал из-за сильного ветра, сказала она. По словам директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, американский лидер просто оступился, помощь врача ему не потребовалась.

Предшественник Байдена Дональд Трамп, комментируя этот инцидент, заявил: «Я смотрел, как Джо Байден поднимается по трапу, и я сказал: «Я ему не проиграл».

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