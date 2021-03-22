Псаки сообщила о самочувствии Байдена после падения на трапе самолета

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя на брифинге недавнее падение президента США Джо Байдена на трапе самолета, рассказала, что он в порядке.

«Он на все 100% в порядке. Не знаю, поднимались ли вы когда-нибудь по этим ступеням, но иногда это может быть непросто», — сказала она.

По ее словам, ей неизвестно, чтобы главе государства потребовалась какая-то медицинская помощь после падения, хотя Байдена, как и любого американского президента, в поездках сопровождает личный врач.

19 марта 78-летний американский лидер несколько раз оступился и упал, когда поднимался по трапу своего самолета перед вылетом в город Атланта в штате Джорджия.