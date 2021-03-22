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«Ведомости» узнали о предложении Минфина ужесточить требования к пиву

В 2022 году вступит в силу техрегламент, разрешающий заменять зерном 50% солода, а не 20% как сейчас. Минфин предлагает внести поправки и закрепить ограничение на уровне 20%

Минфин предлагает изменить требования к составу пива в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на более строгие и разрешить заменять зерном только 20% солода вместо 50%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект изменений в технический регламент «О безопасности алкогольной продукции».

В Минфине изданию подтвердили эту информацию и сообщили, что эти изменения сейчас оценивает Минэкономразвития. После согласования с этим и другими ведомствами проект поправок будет направлен в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Сейчас в России разрешено заменять зерном только 20% солода, однако в 2022 году вступит в силу технический регламент, который разрешит заменять половину солода.

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Фото:Cancan Chu / Getty Images

Как сообщают «Ведомости», небольшие и средние пивоваренные компании были против увеличения доли солода, которую можно заменять зерном. Их поддерживали Росалкогольрегулирование, Союз российских пивоваров (СРП) и другие организации и ведомства.

Председатель совета СРП Даниил Бриман считает, что вступающий в силу в 2022 году техрегламент ударит по небольшим производствам — они все равно будут сохранять высокое содержание солода и будут нести большие затраты. Крупные же компании могут снизить содержание солода, себестоимость и розничную цену массового продукта, полагает он.

Совладелец пивоварни Gletcher Игорь Хавский указал на то, что солод — самый дорогой ингредиент, он составляет около 30% себестоимости пива. Небольшим компаниям принципиально сохранить рецептуру, так как она является их преимуществом, и у них меньше возможностей конкурировать с большими компаниями по стоимости, подчеркнул он.

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Старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа «Балтики» Ирина Федорова в свою очередь напомнила, что условия техрегламента отражают международную практику и отметила, что в странах, где доля солода регулируется, она в среднем составляет 50-60%.

Автор
Мария Лисицына
пиво Минфин солод ЕАЭС
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