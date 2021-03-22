«Ведомости» узнали о предложении Минфина ужесточить требования к пиву

В 2022 году вступит в силу техрегламент, разрешающий заменять зерном 50% солода, а не 20% как сейчас. Минфин предлагает внести поправки и закрепить ограничение на уровне 20%

Минфин предлагает изменить требования к составу пива в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на более строгие и разрешить заменять зерном только 20% солода вместо 50%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект изменений в технический регламент «О безопасности алкогольной продукции».

В Минфине изданию подтвердили эту информацию и сообщили, что эти изменения сейчас оценивает Минэкономразвития. После согласования с этим и другими ведомствами проект поправок будет направлен в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Сейчас в России разрешено заменять зерном только 20% солода, однако в 2022 году вступит в силу технический регламент, который разрешит заменять половину солода.

Как сообщают «Ведомости», небольшие и средние пивоваренные компании были против увеличения доли солода, которую можно заменять зерном. Их поддерживали Росалкогольрегулирование, Союз российских пивоваров (СРП) и другие организации и ведомства.