Пандемия коронавируса , 27 окт, 17:55
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Лавров самоизолировался после контакта с зараженным COVID
Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров ушел на самоизоялцию, так как контактировал с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией, сообщили в МИДе, передает ТАСС.
Все запланированные визиты и встречи министра перенесены «на более поздний срок», добавили в ведомстве.
«Самочувствие [министра] хорошее», — заявили в МИДе.
Лаврову 70 лет. Должность министра он занимает с 2004 года.
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