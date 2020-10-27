Лавров самоизолировался после контакта с зараженным COVID

Сергей Лавров (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Министр иностранных дел Сергей Лавров ушел на самоизоялцию, так как контактировал с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией, сообщили в МИДе, передает ТАСС.

Все запланированные визиты и встречи министра перенесены «на более поздний срок», добавили в ведомстве.

«Самочувствие [министра] хорошее», — заявили в МИДе.

Лаврову 70 лет. Должность министра он занимает с 2004 года.

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