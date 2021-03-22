«Первый канал» внес изменения в «Вечерний Ургант» из-за болезни Урганта

Иван Ургант (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Заразившемуся коронавирусом Ивану Урганту дадут возможность удаленно выходить в эфир во время болезни. Об этом заявили РБК в пресс-службе «Первого канала»

«Ивана Урганта действительно диагностирован коронавирус. Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир. Программа Вечерний Ургант будет выходить в обычном режиме», — рассказали РБК в пресс-службе канала

Ранее телеведущий сообщил о своей болезни в твиттере. «Проверка скорости Твиттера. У меня ковид.Конец связи», — написал он.

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