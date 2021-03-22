Пандемия коронавируса , 22 мар, 13:15
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«Первый канал» внес изменения в «Вечерний Ургант» из-за болезни Урганта
Иван Ургант
Заразившемуся коронавирусом Ивану Урганту дадут возможность удаленно выходить в эфир во время болезни. Об этом заявили РБК в пресс-службе «Первого канала»
«Ивана Урганта действительно диагностирован коронавирус. Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир. Программа Вечерний Ургант будет выходить в обычном режиме», — рассказали РБК в пресс-службе канала
Ранее телеведущий сообщил о своей болезни в твиттере. «Проверка скорости Твиттера. У меня ковид.Конец связи», — написал он.
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