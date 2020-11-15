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Менеджер «Вечернего Урганта» сообщила о состоянии Хрусталева

Дмитрий Хрусталёв
Дмитрий Хрусталёв (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Врачам удалось стабилизировать состояние здоровья соведущего программы «Вечерний Ургант» Дмитрия Хрусталева, которого накануне госпитализировали в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила менеджер ведущего «Вечернего Урганта» Анна Тригуб.

«Состояние стабильное, опасность миновала», — заявила она в разговоре с «Пятым каналом».

Тригуб уточнила, что телеведущего вывели из комы, коронавирусная инфекция у него не подтвердилась.

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В субботу, 14 ноября, стало известно о госпитализации Хрусталева. Портал 78.ru писал, что 41-летнего телеведущего доставили в больницу № 40 Сестрорецка в реанимацию. Предварительно сообщалось, что у него выявили COVID-19. Telegram-канал 112 также передавал, что причиной его госпитализации стали осложнения из-за коронавируса.

Дмитрий Хрусталев известен телезрителям по проектам Comedy Club, Comedy Woman, «Вечерний Ургант» и другим.

телеведущий госпитализация состояние здоровья
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