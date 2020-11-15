Ведущий «Вечернего Урганта» Хрусталев назвал свой диагноз

Дмитрий Хрусталёв (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев, попавший накануне в реанимацию, почувствовал себя плохо из-за переутомления и приема лекарств. Об этом он написал в Instagram.

«Предварительный диагноз — лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления», — уточнил телеведущий.

Как рассказал Хрусталев, он потерял сознание в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино. Водитель отвез шоумена в больницу. Сейчас Хрусталев чувствует себя хорошо, его выписали домой.

Хрусталев отметил, что артисты часто переутомляют свой организм в погоне «за молодостью и совершенством». «Не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания», — указал ведущий. Он заявил, что намерен в ближайшее время пройти тщательное медицинское обследование.