Следствие попросило арестовать губернатора Белозерцева на два месяца

Вид на здание Басманного суда (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать на два месяца фигурантов дела пензенского губернатора Ивана Белозерцева, которого обвинили в получении взяток от фармацевтического холдинга. Об этом сообщила РБК пресс-служба суда.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу: Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель, Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову на срок до 20 мая 2021 года», — уточняется в сообщении.

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