Японские ученые заявили о первом случае передачи COVID младенцу от матери

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В Японии впервые выявили возможный случай передачи коронавирусной инфекции от матери к новорожденному, сообщает телеканал NHK со ссылкой на исследователей.

Члены Японского педиатрического общества изучили данные, полученные из 1,1 тыс. медучреждений по всей стране. Они показали, что по состоянию на конец августа прошлого года в Японии родились 52 ребенка от матерей, зараженных COVID-19.

У одного из новорожденных тест на коронавирус показал положительный результат, но, как сообщает телеканал, его здоровью ничего не угрожает.

Несколько подобных случаев было выявлено и в других странах. Тем не менее руководитель группы экспертов профессор Мориока Ичиро заявил, что это происходит очень редко, а у инфицированных младенцев развиваются незначительные симптомы. Специалист призвал беременных соблюдать достаточные антивирусные меры.