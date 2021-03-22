В Челябинской области с рельсов сошел локомотив грузового поезда

Фото: СК РФ

В Челябинской области на Южно-Уральской железной дороге с рельсов сошел локомотив грузового поезда, говорится на сайте уральского управления на транспорте Следственного комитета.

«По факту схода с рельсов колесной пары локомотива грузового поезда проводится процессуальная проверка. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет», — уточняется в сообщении.

Как предварительно известно, авария произошла на перегоне станций Буранная — Гумбейка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Челябинской области с рельсов сошли 7 вагонов грузового поезда, груженного углем. В результате аварии были повреждены три опоры контактной сети и около 500 м железнодорожного полотна. По предварительным данным, у поезда сработала тормозная система, в результате чего часть состава оторвалась.