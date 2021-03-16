На Урале 17 вагонов с углем сошли с рельсов. Видео

В Челябинской области на перегоне Сыростан-Хребет сошли с рельсов 17 вагонов с углем. У поезда на перегоне сработали тормоза, и от состава оторвались почти 40 вагонов

Видео: Мобильный репортер/Telegram

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