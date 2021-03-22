В Австралии эвакуировали 18 тыс. человек из-за наводнения

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Около 18 тыс. человек покинули свои дома на восточном побережье Австралии из-за наводнений, вызванных обильными ливнями. Об этом сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, видео с пресс-конференции размещено в Facebook.

«Около 15 тыс. человек эвакуированы из домов в регионе Побережье Мид-Норт из городов, и еще 3 тыс. человек — из западных районов Сиднея, находящихся в поймах рек Непин и Хоксбери», — заявила она.

По ее словам, сильнее всего от наводнения пострадало северное побережье региона в районе города Порт-Маккуори.

В феврале наводнение произошло в штате Уттаракханд на севере Индии в результате схода ледника. Тогда в полиции сообщали, что погибли 14 человек. В том числе погибли работники строящейся на реке Дхаулиганге местной гидроэлектростанции «Ришиганга». После схода ледника вода в реке поднялась и полностью смыла плотину станции. Часть людей оказалась заперта в тоннеле возле плотины, власти пытаются их спасти.