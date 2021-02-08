Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 14 человек

Спасательная операция на месте схода ледника, Уттаракханд, Индия (Фото: Arvind Moudgil / EPA / ТАСС)

На севере Индии в штате Уттаракханд 14 человек погибли из-за схода ледника, вызвавшего наводнение. Об этом сообщила полиция округа Чамоли, где произошло ЧП, передает агентство ANI.

«К настоящему времени в общей сложности 15 человек были спасены и 14 тел извлечены из разных мест», — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось о найденных телах десяти погибших. Все они — работники строящейся на реке Дхаулиганге местной гидроэлектростанции «Ришиганга». После схода ледника вода в реке поднялась и полностью смыла плотину станции. Часть людей оказалась заперта в тоннеле возле плотины, власти пытаются их спасти.