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Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 14 человек

Спасательная операция на месте схода ледника, Уттаракханд, Индия
Спасательная операция на месте схода ледника, Уттаракханд, Индия (Фото: Arvind Moudgil / EPA / ТАСС)

На севере Индии в штате Уттаракханд 14 человек погибли из-за схода ледника, вызвавшего наводнение. Об этом сообщила полиция округа Чамоли, где произошло ЧП, передает агентство ANI.

«К настоящему времени в общей сложности 15 человек были спасены и 14 тел извлечены из разных мест», — говорится в сообщении полиции.

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Ранее сообщалось о найденных телах десяти погибших. Все они — работники строящейся на реке Дхаулиганге местной гидроэлектростанции «Ришиганга». После схода ледника вода в реке поднялась и полностью смыла плотину станции. Часть людей оказалась заперта в тоннеле возле плотины, власти пытаются их спасти.

Главный министр (глава правительства) штата Тривендра Сингх Рават сообщил, что на место схода ледника направлены более 300 военных и пограничников, в готовность приведены еще 600 человек из индийской армии и индо-тибетской пограничной полиции.

По информации The Times of India, власти штата выплатят родственникам каждого погибшего по 200 тыс. рупий, тяжело пострадавшие получат по 50 тыс. рупий.

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