В Мексике последствия наводнений затронули свыше 238 тыс. жителей

Наводнения, вызванные сильными дождями, затронули более 238 тыс. жителей Мексики. Об этом сообщило в Twitter Национальное координационное управление сил гражданской обороны.

«Последствия необычно сильных ливней затронули более 238 тыс. человек в штатах Чьяпас, Табаско и Веракрус», — говорится сообщении ведомства.

Как сообщает El Universal, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор прибыл в штат Табаско, наиболее пострадавший от наводнения, чтобы лично оценить масштабы бедствия и ход восстановительных работ.

Помощь населению пострадавших регионов передали Франция, Россия, Румыния, Испания, Великобритания и Дания, отмечает издание.