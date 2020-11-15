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Общество ,  
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В Мексике последствия наводнений затронули свыше 238 тыс. жителей

Наводнения, вызванные сильными дождями, затронули более 238 тыс. жителей Мексики. Об этом сообщило в Twitter Национальное координационное управление сил гражданской обороны.

«Последствия необычно сильных ливней затронули более 238 тыс. человек в штатах Чьяпас, Табаско и Веракрус», — говорится сообщении ведомства.

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Как сообщает El Universal, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор прибыл в штат Табаско, наиболее пострадавший от наводнения, чтобы лично оценить масштабы бедствия и ход восстановительных работ.

Помощь населению пострадавших регионов передали Франция, Россия, Румыния, Испания, Великобритания и Дания, отмечает издание.

Мексика наводнение
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