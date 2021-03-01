Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 26 фев, 13:39
В сеть утекла база данных 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов Технологии и медиа, 05:53 В Приморье из-за пожара в здании эвакуировали 20 человек Общество, 05:43 Эксперты назвали регионы России с самой высокой средней зарплатой Общество, 05:28 Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной РБК и ASUS, 05:16 Роструд напомнил о трех коротких рабочих неделях весной Общество, 05:01 Трамп описал политику Байдена словами «Америка на последнем месте» Политика, 04:42 Астронавты МКС закончили семичасовые работы в открытом космосе Общество, 04:24 В Хабаровске суд арестовал сахалинского депутата-миллиардера Общество, 03:51 ВОЗ назвала долю населения Земли с антителами к COVID-19 Общество, 03:34 В Подмосковье загорелся склад завода огнеупорных изделий Общество, 03:11 Россияне смогут въезжать в Грузию с отрицательным тестом на COVID Общество, 03:00 Когда малый бизнес получает рейтинг ААА РБК и Альфа-Банк, 02:50 Гидрометцентр назвал сроки возвращения холодов в европейскую часть России Общество, 02:48 Минпромторг исключил дефицит продуктов в России Общество, 02:12
Общество ,  
0 

Эксперты назвали регионы России с самой высокой средней зарплатой

Самую высокую среднюю зарплату в России по итогам 2020 года выплачивали в Магаданской области, Чукотском и Ямало-Немецком автономных округах. Это следует из исследования Фонда развития гражданского общества, передает газета «Известия».

В Магаданской области размер средней зарплаты равнялся 127 тыс. руб., на Чукотке — 117 тыс. и в ЯНАО — 96,6 тыс. Москва же, по данным экспертов фонда, оказалась на четвертом месте со средней заработной платой в 95 тыс. руб.

Росстат оценил рост реальных зарплат в России в 2,5%
Экономика
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

На основании этой информации фонд составил индекс социального благополучия регионов. Для его вычисления сравнивали отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины. Чем больше соотношение — тем выше индекс региона.

Первое место заняла та же Магаданская область, где прожиточный минимум составляет 23,6 тыс. руб. Следом идут ЯНАО с прожиточным минимумом в 20,1 тыс. и Сахалинская область (средняя зарплата 85,8 тыс., прожиточный минимум 20,4 тыс.). Москва, где прожиточный минимум равен 23,8 тыс., смогла попасть в первую десятку рейтинга.

Россияне назвали регионы с наиболее частыми задержками зарплаты
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Ранее Росстат сообщал, что наиболее высокая средняя зарплата за первый квартал 2020 года зафиксирована на Чукотке. Там этот показатель составил 109,1 тыс. руб. в месяц. Следом за Чукоткой идут Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тыс. руб.), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. руб.) и Сахалин (89,4 тыс. руб.).

Читайте на РБК Pro
Почему гибнут развивающиеся в офлайне стартапы Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает — PwC Как не упустить ценного кандидата 45+ Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты
зарплата регионы эксперты
Материалы по теме
Росстат оценил рост реальных зарплат в России в 2,5%
Экономика
Эксперты назвали регионы-лидеры по социально-экономическому росту
Общество
Россияне назвали регионы с наиболее частыми задержками зарплаты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter