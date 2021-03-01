Эксперты назвали регионы России с самой высокой средней зарплатой

Самую высокую среднюю зарплату в России по итогам 2020 года выплачивали в Магаданской области, Чукотском и Ямало-Немецком автономных округах. Это следует из исследования Фонда развития гражданского общества, передает газета «Известия».

В Магаданской области размер средней зарплаты равнялся 127 тыс. руб., на Чукотке — 117 тыс. и в ЯНАО — 96,6 тыс. Москва же, по данным экспертов фонда, оказалась на четвертом месте со средней заработной платой в 95 тыс. руб.

На основании этой информации фонд составил индекс социального благополучия регионов. Для его вычисления сравнивали отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины. Чем больше соотношение — тем выше индекс региона.

Первое место заняла та же Магаданская область, где прожиточный минимум составляет 23,6 тыс. руб. Следом идут ЯНАО с прожиточным минимумом в 20,1 тыс. и Сахалинская область (средняя зарплата 85,8 тыс., прожиточный минимум 20,4 тыс.). Москва, где прожиточный минимум равен 23,8 тыс., смогла попасть в первую десятку рейтинга.