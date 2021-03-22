В Иркутске произошел пожар у торгового центра

В Иркутске произошел пожар в цветочном магазине у торгового центра «Первомайский». Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

По информации ведомства, сообщение о возгорании в пристройке к ТЦ поступило в 8:57 по местному времени (3:57 мск). Горение происходило внутри одноэтажного магазина с выходом огня на кровлю.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 5 работников магазина. В результате инцидента никто не пострадал.

К 9:58 удалось ликвидировать открытое горение. В тушении огня принимали участие 42 человека и 11 единиц пожарной техники.