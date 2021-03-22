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В Иркутске произошел пожар у торгового центра

В Иркутске произошел пожар в цветочном магазине у торгового центра «Первомайский». Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

По информации ведомства, сообщение о возгорании в пристройке к ТЦ поступило в 8:57 по местному времени (3:57 мск). Горение происходило внутри одноэтажного магазина с выходом огня на кровлю.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 5 работников магазина. В результате инцидента никто не пострадал.

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Фото:МЧС России

К 9:58 удалось ликвидировать открытое горение. В тушении огня принимали участие 42 человека и 11 единиц пожарной техники.

Накануне пожар возник в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области. По данным источника «Интерфакса», речь идет о шахте, принадлежащей ООО «Корпанга» (входит в «Северсталь»). ТАСС и портал Go31.ru сообщали, что под землей находились 277 человек, всех эвакуировали. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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