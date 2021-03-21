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Три человека погибли при пожаре в Новосибирской области из-за курения

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Новосибирской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Пожар произошел в ночь на 21 марта в селе Шарчино Сузунского района. В сгоревшем доме были обнаружены тела трех человек — хозяина и еще двух мужчин. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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Фото:ГУ МЧС по Пермскому краю

Главное управление МЧС по региону сообщает, что в селе Шарчино загорелись бревенчатый дом и веранда, огнем было охвачено 72 кв. м. В результате пожара обрушилась кровля.

19 марта три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в деревянном частном доме в селе Карандеевка Воронежской области. Это 36-летняя женщина и ее двухлетний сын, а также 48-летний хозяин дома. Еще одному ребенку, десятилетнему мальчику, удалось выжить. Предположительно, пожар так же возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Возбуждено уголовное дело.

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