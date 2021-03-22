СК объединит дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР

Следственный комитет России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР. Об этом сообщил «РИА Новости» глава СК Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, речь идет об уголовных делах о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, о карательных операциях членами Зондеркоманды СС-10 «а» по уничтожению граждан в Ейском детском доме, где были убиты более 200 детей, а также об уничтожении людей, содержавшихся в концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя.

Кроме того, в это же производство включены дела о массовых убийствах мирных граждан в Ростовской области в 1942 году, когда были расстреляны более 30 тыс. человек.

Бастрыкин отметил, что эти действия были направлены «на полное уничтожение мирного населения советских республик». Поэтому СК принял решение объединить их в одно дело «о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками».