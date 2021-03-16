Премьеру Японии поставили первую дозу вакцины перед визитом в США

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сделал прививку против коронавируса, сообщает Kyodo.

Суга 16 марта получил первую дозу вакцины против COVID-19 от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в одной из больниц Токио. Вторую дозу ему должны ввести через три недели. Глава правительства вакцинируется перед поездкой в США, запланированной на апрель.

Саммит Япония — США ориентировочно состоится 9 апреля.

Суга, как ожидается, встретится с президентом Джо Байденом. Основными темами встречи называются меры по укреплению японо-американского альянса, сотрудничество двух стран для реализации идеи «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона на фоне растущего экономического и военного влияния Китая, а также пандемия коронавируса и изменение климата.