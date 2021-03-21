Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Офис Зеленского оценил ущерб от акции протеста Политика, 16:03 EdTech меняет образование: три акции, которые помогут на этом заработать Pro, 15:48 На серой ветке метро Москвы остановили движение из-за человека на путях Общество, 15:44 РФС признал ошибкой отмену гола «Ростова» в ворота «Химок» Спорт, 15:35 Путин назвал присоединение Крыма результатом укрепления России Политика, 15:27 Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге Политика, 15:21 Эксперты оценили изменения в правилах продажи машин с пробегом Общество, 15:17 В Петербурге четыре человека пострадали при взрыве самогонного аппарата Общество, 15:08 Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости после завершения карьеры Спорт, 15:02 Гинцбург заявил об отсутствии антител у 20% переболевших COVID-19 Общество, 14:51 Миранчук впервые за 15 матчей попал в стартовый состав «Аталанты» Спорт, 14:41 Путин и Шойгу провели выходные в тайге. Фоторепортаж Политика, 14:34  Прибыль Saudi Aramco упала почти в 2 раза на фоне пандемии Бизнес, 14:18 IBU перенес финальные гонки Кубка мира по биатлону из-за сильного ветра Спорт, 14:09
Политика ,  
0 

Офис Зеленского оценил ущерб от акции протеста

Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Ремонт фасада здания офиса президента Украины, поврежденного в субботу во время акции в поддержку осужденного радикала Сергея Стерненко, обойдется по меньшей мере в 2 млн грн. ($72 тыс). Об это говорится в Telegram-канале офиса президента Украины.

«Если не начать смывать краску в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — отметили в офисе президента.

На Украине завели уголовное дело после акции протеста у офиса Зеленского
Политика

Накануне возле здания офиса президента Украины прошел митинг в поддержку осужденного экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко. Протестующие требовали отпустить активиста, а также уволить генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие закидали здание пиротехникой, облили его красной краской, а также попытались сжечь надпись «Президент Украины». Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 

В феврале Сергея Стерненко и активиста Руслана Демчука приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Их признали виновными в похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича. По данным следствия, Стерненко и Демчук держали депутата в подвале и заставляли отказаться от мандата. Стерненко вину не признает и считает дело политически мотивированным.

Украина протесты ущерб Киев Владимир Зеленский
Материалы по теме
На Украине завели уголовное дело после акции протеста у офиса Зеленского
Политика
Офис Зеленского забросали пиротехникой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter