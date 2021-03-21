Офис Зеленского оценил ущерб от акции протеста

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Ремонт фасада здания офиса президента Украины, поврежденного в субботу во время акции в поддержку осужденного радикала Сергея Стерненко, обойдется по меньшей мере в 2 млн грн. ($72 тыс). Об это говорится в Telegram-канале офиса президента Украины.

«Если не начать смывать краску в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — отметили в офисе президента.

Накануне возле здания офиса президента Украины прошел митинг в поддержку осужденного экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко. Протестующие требовали отпустить активиста, а также уволить генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие закидали здание пиротехникой, облили его красной краской, а также попытались сжечь надпись «Президент Украины». Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».