Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Карацев рассказал о секрете стабильной игры на турнирах серии ATP Спорт, 23:18 Украинские националисты забросали пиротехникой офис Зеленского Политика, 23:10 Что приготовить: окунь в тесте и курица с травами РБК и Miele, 23:09 Несколько шведских компаний выразили готовность производить «Спутник V» Общество, 23:01 ВТБ вернется в число акционеров «Первого канала» Технологии и медиа, 22:27 Умер заслуженный артист России Владимир Кирсанов Общество, 22:23 Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 22:11 Экс-футболист ЦСКА и «Локомотива» возглавил «Ротор» Спорт, 22:09 В Совфеде пообещали зеркальные меры при высылке дипломатов из Болгарии Политика, 21:58 Правительство России разрешило въезд иностранных студентов из 25 стран Общество, 21:41 Тренер сборной Хорватии подтвердил приглашение Олича в ЦСКА Спорт, 21:37 Черноморский флот начал слежение за эсминцем США Thomas Hudner Политика, 21:28 В Петербурге допустили открытие летних кафе значительно раньше обычного Общество, 21:25 Зачем люди покупают полуфабрикаты РБК и Русский продукт, 21:21
Политика ,  
0 

Украинские националисты забросали пиротехникой офис Зеленского

В Киеве около офиса президента Украины Владимира Зеленского прошла акция в поддержку осужденного экс-главы одесской ячейки «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко. Об этом сообщают «Страна.UA» и LB.UA.

Участники акции с файерами, дымовыми шашками и петардами вышли с требованием отпустить Стерненко, а также уволить генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова.

«Страна.UA» уточняет, что собравшиеся закидали здание пиротехникой, облили его красной краской, а также пытались поджечь надпись «Президент Украины».

Украинские националисты забросали пиротехникой офис генпрокурора в Киеве
Общество
Фото:Андрей Ратмиров / ТАСС

Замглавы МВД Антон Геращенко в интервью изданию назвал акцию хулиганством. По его словам, «определенные лица» из числа митингующих хотят спровоцировать полицию на применение силы. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов фиксируют все нарушения и будут применять силу только к тем, кто нарушает закон.

Мероприятие националистов под названием «Не слышишь? Увидишь» приурочено ко дню рождения Стерненко, которому 20 марта исполнилось 26 лет, уточняет LB.UA.

Читайте на РБК Pro
Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии» Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Пять безотказных способов создать себе проблемы на таможне Марк Завадский: «Герман Греф для меня как Петр I»

Экс-лидера одесского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко и активиста Руслана Демчука 23 февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Их признали виновными в похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича. По данным следствия, Стерненко и Демчук держали депутата в подвале и заставляли отказаться от мандата. Сам Стерненко вину не признает и заявляет о политической мотивированности дела.

Подобные акции в поддержку Стерненко проходили и в феврале. Тогда
националисты подожгли фейерверки и забросали офис генпрокурора Украины дымовыми шашками. На предыдущий акции произошли столкновения между протестующими и полицией. Власти сообщали о 17 задержанных.

Украина Владимир Зеленский акция протеста петарды
Материалы по теме
Националисты в Киеве провели акции у офисов телеканалов «Наш» и «Интер»
Общество
Протесты националистов у администрации Зеленского. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter