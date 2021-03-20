Украинские националисты забросали пиротехникой офис Зеленского

В Киеве около офиса президента Украины Владимира Зеленского прошла акция в поддержку осужденного экс-главы одесской ячейки «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко. Об этом сообщают «Страна.UA» и LB.UA.

Участники акции с файерами, дымовыми шашками и петардами вышли с требованием отпустить Стерненко, а также уволить генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова.

«Страна.UA» уточняет, что собравшиеся закидали здание пиротехникой, облили его красной краской, а также пытались поджечь надпись «Президент Украины».

Замглавы МВД Антон Геращенко в интервью изданию назвал акцию хулиганством. По его словам, «определенные лица» из числа митингующих хотят спровоцировать полицию на применение силы. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов фиксируют все нарушения и будут применять силу только к тем, кто нарушает закон.