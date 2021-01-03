В Москве на красной линии метро на пути упал человек

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Движение поездов Сокольнической линии Московского метрополитена восстановлено после падения пассажира на пути. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

В дептрансе рассказали, что из-за человека на пути на станции «Красносельская» машинист одного из составов вынужденно применил экстренное торможение, после чего пассажира подняли на платформу. Для этого на участке метрополитена на 10 минут было снято напряжение.

О состоянии пассажира информация не уточняется. По данным «Интерфакса», мужчина погиб.

Ранее, 1 января, из-за человека на пути было приостановлено движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии. Позднее столичный метрополитен сообщил в Twitter, что движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и введено в график.