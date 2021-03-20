В Москве участок оранжевой ветки метро закрыли до апреля

Участок Калужско-Рижской линии московского метрополитена между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» закрыли до 2 апреля включительно. Об этом говорится на сайте столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Участок между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии метро повторно закроют с 20 марта по 2 апреля для строительства второго тоннеля Большой кольцевой линии», — отмечается в сообщении.

Для пассажиров будут работать бесплатные автобусы от метро «Беляево» до «Новых Черемушек» с остановкой у станции «Калужская». График движения с 5:30 утра до 2 часов ночи по мск, интервал между автобусами — менее 1 минуты. За повторный вход в метро после пересадки на автобусе платить не придется.

Столичные власти предупредили, что автобусы будут сильно загружены, поэтому пассажирам советуют использовать метро и доезжать до пункта назначения с помощью других веток.