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Шахта «Воркутинская» приостановила работу после гибели двух рабочих

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Фото: ГУ МЧС по Республике Копи

Работу шахты «Воркутинская» в Коми, где два человека погибли из-за выброса метана, приостановили. Об этом сообщает пресс-служба компании «Воркутауголь» (контролирует «Воркутинскую») на странице «ВКонтакте».

«Работа предприятия приостановлена, проводится разгазирование горных выработок, выясняются причины происшествия», — говорится в сообщении. Кроме того, в компании отменили все развлекательные мероприятия, которые были запланированы на ближайшие дни.

В сообщении уточняется, что выброс метана на шахте произошел 4:02 по местному времени (совпадает с московским) 6 марта. Из-за этого сработала система защиты, которая отключила подачу электроэнергии, указали в пресс-службе. В тот момент в забое находились четыре человека, двоим выбраться не удалось.

В Коми из-за выброса метана в шахте погибли два человека
Общество

О гибели двух человек в шахте «Воркутинская» ранее сообщало МЧС. По данным ведомства, всего в момент происшествия там находились 106 человек, 104 из которых вывели из шахты на поверхность.

Шахту «Воркутинская» открыли в 1973 году. Ее производственная мощность — 1,8 млн т угля в год, а промышленные запасы составляют около 40 млн т.

Теги: Коми, шахта, задымление
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