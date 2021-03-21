На Кубани загорелся ангар с автомобильными покрышками

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В Краснодарском крае загорелся ангар с автомобильными покрышками, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

Пожар возник в ангаре в станице Динская и на прилегающей к нему территории. Сообщение о возгорании поступило в 9:54 по местному времени, в 10:02 на место прибыли пожарно-спасательные расчеты.

По предварительным данным, огонь распространился на площади 1,8 тыс. кв. м. Объявлен повышенный ранг сложности. ТАСС сообщает, что пожар удалось локализовать.

В середине февраля в районе Царицыно на юге Москвы загорелось трехэтажное здание склада. Огнем было охвачено 1,5 тыс. кв. м. На складе хранились горючие материалы.