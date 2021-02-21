На юге Москвы ликвидировали крупный пожар
«Пожар на складе на Промышленной улице ликвидирован», — сказал он.
Ранее в пресс-службе главка МЧС по Москве сообщили, что возгорание произошло по адресу: улица Промышленная, дом 11 «А», строение 1. По данным управления, утром 20 февраля загорелось трехэтажное складское здание. Из-за высокой горючей нагрузки складируемых материалов огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. м.
Тогда в МЧС подчеркнули, что локализовать пожар удалось только 15:41. В тушении участвовали 82 человека и 20 единиц техники. При этом сообщении о пострадавших в ведомство не поступало.