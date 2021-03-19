Четыре человека погибли в результате пожара в Пермском крае

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Пермском крае в результате возгорания деревянного жилого двухквартирного дома погибли четыре человека. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

В управлении уточнили, что пожар в доме, расположенном в селе Перемское Добрянского городского округа, произошел в ночь на 19 марта.

«Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела мужчины — 1990 года рождения, женщины — 1993 года рождения, и их двоих детей 2017 и 2020 годов рождения, с признаками воздействия открытого пламени», — говорится в сообщении.

В связи с происшествием было возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двух и более лицам).