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Четыре человека погибли в результате пожара в Пермском крае

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Пермском крае в результате возгорания деревянного жилого двухквартирного дома погибли четыре человека. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

В управлении уточнили, что пожар в доме, расположенном в селе Перемское Добрянского городского округа, произошел в ночь на 19 марта.

«Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела мужчины — 1990 года рождения, женщины — 1993 года рождения, и их двоих детей 2017 и 2020 годов рождения, с признаками воздействия открытого пламени», — говорится в сообщении.

При пожаре в Красноярском крае погибли четыре ребенка
Общество
Фото:ГУ МЧС по Красноярскому краю

В связи с происшествием было возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двух и более лицам).

Сейчас на месте работают следователи. Специалисты назначили ряд судебных экспертиз для установления причины смерти погибших и пожара.

Ранее, 17 марта, произошел пожар в жилом доме в Лесосибирске Красноярского края, в результате чего погибли четверо детей. Погибшим было два, пять, десять и 17 лет.

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