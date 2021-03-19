Три человека погибли при пожаре в частном доме в Воронежской области

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в деревянном частном доме в селе Карандеевке в Воронежской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Воронежской области.

«После тушения пожара сотрудниками пожарно-спасательных подразделений обнаружены тела 36-летней женщины и ее 2-летнего сына, а также 48-летнего хозяина дома со следами термического воздействия», — говорится в сообщении СК.

Единственный выживший в пожаре — десятилетний мальчик, который сейчас находится у родственников. «Предполагаемая причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении — будет проверена следственным путем», — говорится в сообщении СК.

Следователи осмотрели место происшествия, забрав из сгоревшего дома необходимые для расследования улики, назначили судебные экспертизы и возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).