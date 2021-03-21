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Первые 100 дней Байдена ,  
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Байден назвал Харрис умнее себя

Президент США Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис умнее его. Об этом он сообщил во время публичного представления Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты (штат Джорджия). Слова главы государства приводит пресс-служба Белого дома.

На мероприятии Байден выступил с речью и поблагодарил сотрудников, а позднее отметил, что ему следовало сразу дать слово Харрис.

«Мне не следовало этого делать, поэтому хочу передать слово своему вице-президенту, которая умнее меня», — сказал Байден.

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Камала Харрис

На что Харрис ответила в шутливой форме, что ей после речи Байдена «добавить особо нечего».

Ранее Байден во время публичного выступления оговорился и назвал Харрис президентом США. При этом президент не стал исправляться и продолжил свою речь, писала New York Post.

Харрис вступила в должность вице-президента США 20 января. Она стала первой женщиной на этом посту. 

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До этого Харрис была сенатором от Калифорнии, а также занимала должность генерального прокурора этого штата. В 2019 году она объявила об участии в президентской кампании, но до стадии предварительных выборов не продвинулась, выйдя из гонки из-за недостатка финансирования.

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