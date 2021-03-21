Байден назвал Харрис умнее себя

Президент США Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис умнее его. Об этом он сообщил во время публичного представления Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты (штат Джорджия). Слова главы государства приводит пресс-служба Белого дома.

На мероприятии Байден выступил с речью и поблагодарил сотрудников, а позднее отметил, что ему следовало сразу дать слово Харрис.

«Мне не следовало этого делать, поэтому хочу передать слово своему вице-президенту, которая умнее меня», — сказал Байден.

На что Харрис ответила в шутливой форме, что ей после речи Байдена «добавить особо нечего».