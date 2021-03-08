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Политика ,  
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Камала Харрис призвала строить «мир для женщин»

Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Rod Lamkey / CNP / Global Look Press)

Вице-президент США Камала Харрис призвала западные страны строить «мир, работающий на женщин». Об этом она заявила в обращении к депутатам Европейского парламента на открытии его сессии.

«Если мы построим мир, работающий на женщин, наши страны будут сильнее, благополучнее и получат больше безопасности. В этот Международный женский день будем же решительны и едины для достижения этой цели», — заявила она.

Также Харрис выступила за гарантию безопасности для женщин дома и в любых других областях. «Мы должны обращаться с достоинством с женщинами на работе, создать необходимые структуры, чтобы женщина могла одновременно заботиться о своей семье и быть отличной рабочей силой», — добавила она.

Она отметила, что борьба за права женщин является одной из первоочередных задач новой президентский администрации США.

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Камала Харрис стала первой женщиной — вице-президентом США. Также она является первой афроамериканкой на этом посту. В ходе избирательной кампании она неоднократно выступала за права женщин и меньшинств.

Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния) в семье иммигрантов с Ямайки и из Индии. Ее отец — ученый-экономист, профессор Дональд Харрис. Мать — исследователь в области медицины Шьямала Гопалан. Харрис изучала политологию и экономику в Говардском университете (округ Колумбия), а затем получила диплом юриста. Она замужем за юристом Дугласом Эмхоффом, пара воспитывает двоих приемных детей.

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