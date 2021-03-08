Камала Харрис призвала строить «мир для женщин»

Камала Харрис (Фото: Rod Lamkey / CNP / Global Look Press)

Вице-президент США Камала Харрис призвала западные страны строить «мир, работающий на женщин». Об этом она заявила в обращении к депутатам Европейского парламента на открытии его сессии.

«Если мы построим мир, работающий на женщин, наши страны будут сильнее, благополучнее и получат больше безопасности. В этот Международный женский день будем же решительны и едины для достижения этой цели», — заявила она.

Также Харрис выступила за гарантию безопасности для женщин дома и в любых других областях. «Мы должны обращаться с достоинством с женщинами на работе, создать необходимые структуры, чтобы женщина могла одновременно заботиться о своей семье и быть отличной рабочей силой», — добавила она.

Она отметила, что борьба за права женщин является одной из первоочередных задач новой президентский администрации США.