Во время акции протеста в Киеве задержали 17 человек

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали 17 человек в ходе столкновений на акции протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которая проходит у офиса президента Украины. Об этом сообщает полиция Киева.

«В управление полиции доставлены 17 человек. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь», — говорится в сообщении полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 342 УК Украины (Сопротивление представителю правоохранительных органов). В ведомстве отметили, что во время столкновений с правоохранителями протестующие использовали газовые баллончики и дымовые шашки.

Экс-лидера одесского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко и активиста Руслана Демчука 23 февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича.