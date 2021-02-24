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Во время акции протеста в Киеве задержали 17 человек

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали 17 человек в ходе столкновений на акции протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которая проходит у офиса президента Украины. Об этом сообщает полиция Киева.

«В управление полиции доставлены 17 человек. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь», — говорится в сообщении полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 342 УК Украины (Сопротивление представителю правоохранительных органов). В ведомстве отметили, что во время столкновений с правоохранителями протестующие использовали газовые баллончики и дымовые шашки.

На акции протеста в Киеве начались стычки с полицией
Политика

Экс-лидера одесского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко и активиста Руслана Демчука 23 февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича.

Следствие полагает, что Стерненко, Демчук и тогдашний лидер одесского «Автомайдана» Евгений Резвушкин похитили Щербича и удерживали его в подвале, требуя отказаться от мандата. Также они забрали у него банковскую карту, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета.

Стерненко предъявили обвинения по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Сам он вину не признает.

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В Киеве начались протесты в поддержку Стерненко. По данным агентства «Интерфакс-Украина», на акции собрались более тысячи человек. У офиса президента Украины начались стычки между протестующими и правоохранительными органами. Полиция применила против участников акции слезоточивый газ, а протестующие бросали петарды и дымовые шашки.

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