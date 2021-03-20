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Политика ,  
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Володин назвал «Умное голосование» несодержательным проектом

«Умное голосование» не направлено на решение проблем россиян, в его основе — желание попасть во власть. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Умное голосование» — это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе — желание попасть во власть», — написал он.

По его словам, тот факт, что некоторые из инициаторов «Умного голосования» находятся за границей, говорит о том, что «за ним стоят западные спецслужбы».

«Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны. Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним — он оппозиционен действующей власти», — сказал Володин.

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«Умное голосование» — стратегия, предложенная командой Алексея Навального.  Проект предусматривает голосование за альтернативного кандидата, который имеет больше шансов победить кандидата от правящей партии.

Навальный сейчас находится в колонии «Покров» во Владимирской области. В феврале суд заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он выйдет на свободу через два года и шесть месяцев. 

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