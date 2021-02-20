Навальный в последнем слове заявил, что не жалеет о возвращении в Россию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 73,97 (+0,2) Инвестиции, 19 фев, 13:07
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 89,54 (+0,67) Инвестиции, 19 фев, 13:07
Генпрокуратура заявила о пятом отказе Берлина на запрос по Навальному Политика, 14:01 Как проходит вакцинация от COVID-19 в России. Инфографика Общество, 13:45 Почему «Яндекс», Netflix и Microsoft вынуждены были перейти на свой шрифт Pro, 13:43 Центр Чумакова обратится в ВОЗ для преквалификации вакцины от COVID Общество, 13:36 Почти все лыжники сборной России переболели COVID-19 Спорт, 13:31 Универсал Dacia Logan нового поколения впервые заметили на тестах. Фото Авто, 13:27 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 13:21 Data Insight: вся правда об интерактивной рекламе Pro, 13:15 ЧП на Норильской обогатительной фабрике. Видео Общество, 13:15 СК завел еще одно дело из-за фото Гитлера на акции «Бессмертный полк» Общество, 13:10 Японская теннисистка во второй раз выиграла Australian Open Спорт, 13:06 Навальный в последнем слове заявил, что не жалеет о возвращении в Россию Политика, 13:01 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 12:52 Прощание с Андреем Мягковым в Москве. Фоторепортаж Общество, 12:51 
Дело Навального ,  
0 

Навальный в последнем слове заявил, что не жалеет о возвращении в Россию

Перед вынесением решения суда Навальный заявил, что чувствует «удовлетворение», несмотря на свой арест, и призвал власть не бояться «требующих правды людей»
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Алексей Навальный перед вынесением постановления суда выступил с последним словом, в котором заявил, что не сожалеет о возвращении в Россию, передает корреспондент РБК. Суд признал законным предыдущее решение о назначении ему реального срока вместо условного по делу «Ив Роше», срок заключения снижен на полтора месяца.

«Сейчас этот суд закончится, начнется следующий, там я тоже буду говорить последнее слово. Если бы кто-то захотел издать все мои последние слова, получилась бы довольно толстая книжка. В этом есть своеобразный сигнал, который посылает мне вся эта власть», — начал свою речь Навальный.

Мосгорсуд оставил в силе реальный срок для Навального
Политика
Алексей Навальный

После этого он упомянул в своей речи веру в Бога. Он заявил, что раньше был воинствующим атеистом, но изменил свою позицию. «Я верующий человек, что служит поводом для насмешек в ФБК, потому что в основном там люди атеисты. Я тоже таким был, но сейчас я верующий, и это очень помогает мне, потому что так вещи становятся гораздо проще. Я стараюсь следовать одной известной книжке. И тут мне пишет один человек: «Навальный, тебе все пишут: держись, не сдавайся, сожми зубы. А я думаю: что тебе терпеть? Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Тебе отлично!» И я подумал: «как хорошо меня понимает этот человек». Я всегда этой заповедью руководствовался в своей политической деятельности», — сказал он.

Навальный подчеркнул, что не сожалеет о своем решении вернуться из Германии, после которого он был арестован по требованию ФСИН. «Безусловно, не слишком наслаждаясь тем местом, где я нахожусь, я не жалею, что вернулся и что продолжил делать то, что делаю. Я испытываю удовлетворение, что ли», — заявил оппозиционер.

«Власть пытается сказать нам: ты одинок, ты одиночка. Сначала запугать, а затем сказать: ты один. И эта вещь про одиночество очень важна как цель власти», — сказал Навальный и для иллюстрации своих слов вспомнил слова героя книг о Гарри Поттере Полумны Лавгуд. «Она сказала, как важно не чувствовать себя одиноким, потому что именно этого хотел бы Волан-де-Морт. Но я совершенно этого не чувствую, потому что эта конструкция — «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» — кажется напыщенной, но это главный политический лозунг в России. «Сила в правде» — это же оно и есть, просто сжато до размеров Twitter».

После этого Навальный перешел к описанию ситуации в России. Он заявил, что «наша страна сейчас построена на несправедливости, и мы постоянно с ней сталкиваемся». «Но миллионы, десятки миллионов людей хотят правды, и они ее добьются. И важная вещь, которую я хочу сказать вам, прокурору, всей власти: важно не бояться этих людей, тех, кто добивается правды», — заключил он.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Не друг, а член семьи: две акции для заработка на любви к питомцам Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Мне приходит много писем, многие из них кончаются фразой «Россия будет свободной!». Я согласен с этой фразой, но это не может являться целью само по себе. Я хочу, чтобы Россия была богатой, чтобы ее богатства распределялись справедливо, чтобы она была с нормальным здравоохранением, чтобы мужчины доживали до пенсионного возраста, потому что сейчас у них это часто не получается, да и у женщин немногим лучше. Чтобы образование было нормальное, чтобы учителя получали достойную зарплату. Сейчас Россия по всем направлениям несчастная. У нас все есть, но мы какая-то несчастная страна. Русскую литературу какую ни открой, описываются одни страдания. Поэтому я предлагаю изменить этот лозунг так: Россия будет счастливой», — так Навальный закончил свою речь.

Шесть вопросов о юридической стороне дел Навального
Политика
Алексей Навальный

При рассмотрении апелляции на решение о замене Навальному условного срока на реальный прокурор Екатерина Фролова указывала, что оппозиционер неоднократно нарушал условие своего освобождения из-под стражи, в том числе и до своей госпитализации. По версии обвинения, еще до августа 2020 года, когда Навальный был отправлен на лечение в Германию, он более 50 раз нарушал требование о явке в уголовно-исполнительную инспекцию. В Германии он также не торопился уведомлять власти о своем местонахождении, утверждало обвинение. «Прогулка с сыном по Берлину. Интервью известному блогеру [Юрию Дудю]. Пробежка по Берлину. Отдых у озера. Отдых с супругой в лесу. Аренда домика в курортном городе. Это похоже на времяпрепровождение тяжелобольного человека, который не в состоянии явиться на регистрацию?» — заявила на заседании прокурор.

Два процесса над Навальным в один день. Главное
Политика
Алексей Навальный

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Сразу после прилета он был задержан, а позднее арестован. ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок, назначенный ему по делу «Ив Роше», на реальный из-за нарушения условий освобождения. 2 февраля суд вынес соответствующее решение. С учетом апелляции, по итогам которой Мосгорсуд снизил срок заключения на полтора месяца, взяв в зачет срок нахождения под домашним арестов в 2013–2014 годах, окончательный срок для оппозиционера составит 2 года 6 месяцев 2 недели. Он истечет в конце июля — начале августа 2023 года.

Авторы
Маргарита Алехина, Георгий Тадтаев
Алексей Навальный дело Ив Роше Мосгорсуд
Материалы по теме
Мосгорсуд оставил в силе реальный срок для Навального
Политика
Bloomberg узнал детали обсуждаемых ЕС санкций из-за Навального
Политика
Прокуратура в день судов по Навальному предупредила о незаконных акциях
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter