Навальный в последнем слове заявил, что не жалеет о возвращении в Россию

Перед вынесением решения суда Навальный заявил, что чувствует «удовлетворение», несмотря на свой арест, и призвал власть не бояться «требующих правды людей»

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Алексей Навальный перед вынесением постановления суда выступил с последним словом, в котором заявил, что не сожалеет о возвращении в Россию, передает корреспондент РБК. Суд признал законным предыдущее решение о назначении ему реального срока вместо условного по делу «Ив Роше», срок заключения снижен на полтора месяца.

«Сейчас этот суд закончится, начнется следующий, там я тоже буду говорить последнее слово. Если бы кто-то захотел издать все мои последние слова, получилась бы довольно толстая книжка. В этом есть своеобразный сигнал, который посылает мне вся эта власть», — начал свою речь Навальный.

После этого он упомянул в своей речи веру в Бога. Он заявил, что раньше был воинствующим атеистом, но изменил свою позицию. «Я верующий человек, что служит поводом для насмешек в ФБК, потому что в основном там люди атеисты. Я тоже таким был, но сейчас я верующий, и это очень помогает мне, потому что так вещи становятся гораздо проще. Я стараюсь следовать одной известной книжке. И тут мне пишет один человек: «Навальный, тебе все пишут: держись, не сдавайся, сожми зубы. А я думаю: что тебе терпеть? Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Тебе отлично!» И я подумал: «как хорошо меня понимает этот человек». Я всегда этой заповедью руководствовался в своей политической деятельности», — сказал он.

Навальный подчеркнул, что не сожалеет о своем решении вернуться из Германии, после которого он был арестован по требованию ФСИН. «Безусловно, не слишком наслаждаясь тем местом, где я нахожусь, я не жалею, что вернулся и что продолжил делать то, что делаю. Я испытываю удовлетворение, что ли», — заявил оппозиционер.