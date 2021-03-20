Технологии и медиа , 20 мар, 08:46
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Рогозин назвал причину переноса запуска «Союза»
Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и с 38 иностранными космическими аппаратами на борту перенесен на резервную дату. Об этом сообщает «Роскосмос».
Аппарат должен был стартовать с космодрома «Байконур». «О времени старта будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.
Как сообщил «РИА Новости» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, перед стартом зафиксировали скачок напряжения, поэтому «решили не рисковать».
Пуск ракеты должен был состояться в 09:07 мск.