Рогозин назвал причину переноса запуска «Союза»

Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и с 38 иностранными космическими аппаратами на борту перенесен на резервную дату. Об этом сообщает «Роскосмос».

Аппарат должен был стартовать с космодрома «Байконур». «О времени старта будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.

Как сообщил «РИА Новости» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, перед стартом зафиксировали скачок напряжения, поэтому «решили не рисковать».

Пуск ракеты должен был состояться в 09:07 мск.