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Экс главе Боливии Аньес не позволили перевестись из тюрьмы в больницу

В Боливии суд разрешил перевести из тюрьмы в клинику бывшую исполняющую обязанности президента страны Жанин Аньес в связи с ухудшением ее здоровья. Однако всего спустя несколько часов суд же отменил это решение. Об этом сообщает El Deber.

О переводе политика попросила ее дочь Каролина Рибера. Трое судей, рассматривающих дело, согласились единогласно. Они сослались на пять последовательных медицинских заключений, начиная с 15 марта, в которых говорится о хроническом сердечно-сосудистом заболевании Аньес. Как отмечает издание, начальник тюрьмы еще 17 марта ознакомился с выводами врачей и предложил перевести заключенную в медицинский центр.

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Спустя несколько часов судья Армандо Зебаллос Гуарачи отменил решение о переводе Аньес. Вместо этого он предложил специалистам прийти в тюрьму к пациентке и на месте оценить ее состояние, определив, следует ли ее везти в клинику.

Аньес задержали 14 марта, когда она, по сообщениям СМИ, пряталась от полиции дома у родственников под кроватью. На следующий день суд арестовал ее на четыре месяца по обвинениям в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре.

Аньес заняла пост и.о. президента, после того как 10 ноября 2019 года в отставку ушел тогдашний глава Боливии Эво Моралес. Его обвинили в фальсификации результатов выборов, и он бежал в Мексику, а свой вынужденный уход с поста назвал госпереворотом, за которым стоят США.

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До прихода к власти Аньес занимала должность второго вице-спикера сената и была в оппозиции к президенту. После того, как к власти в Боливии пришли оппозиционные силы, они поддержали ее кандидатуру. В январе Аньес заявила, что намерена участвовать в выборах президента страны. Однако в сентябре 2020 года сняла свою кандидатуру с выборов на пост президента. В итоге победил сторонник Моралеса, экс-министр экономики Луис Арсе. Он набрал 55,1% голосов.

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