Экс главе Боливии Аньес не позволили перевестись из тюрьмы в больницу

В Боливии суд разрешил перевести из тюрьмы в клинику бывшую исполняющую обязанности президента страны Жанин Аньес в связи с ухудшением ее здоровья. Однако всего спустя несколько часов суд же отменил это решение. Об этом сообщает El Deber.

О переводе политика попросила ее дочь Каролина Рибера. Трое судей, рассматривающих дело, согласились единогласно. Они сослались на пять последовательных медицинских заключений, начиная с 15 марта, в которых говорится о хроническом сердечно-сосудистом заболевании Аньес. Как отмечает издание, начальник тюрьмы еще 17 марта ознакомился с выводами врачей и предложил перевести заключенную в медицинский центр.

Спустя несколько часов судья Армандо Зебаллос Гуарачи отменил решение о переводе Аньес. Вместо этого он предложил специалистам прийти в тюрьму к пациентке и на месте оценить ее состояние, определив, следует ли ее везти в клинику.

Аньес задержали 14 марта, когда она, по сообщениям СМИ, пряталась от полиции дома у родственников под кроватью. На следующий день суд арестовал ее на четыре месяца по обвинениям в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре.