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В Исландии пробудился спавший 6 тыс. лет вулкан

На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана Фаградалсфьяль, это первое вулканическое извержение в регионе за примерно 800 лет. Об этом говорится на сайте метеорологического бюро страны.

«Извержение представляет собой трещину длиной около 500-700 м. <...> Лава разлилась в пределах 1 км», — уточняется в сообщении.

Как видно из ролика, снятого береговой охраной, лава растеклась в две стороны от жерла вулкана.

Запись в facebook пользователя Vedurstofan

По расчетам метеорологов, извержение не угрожает населенным пунктам, несмотря на то, что свет от него можно видеть невооруженным глазом из домов соседнего города Гриндавик. Однако некоторый вред могут причинить вулканические газы. Власти надеются, что их распространение снизят сильный ветер и осадки, которые ожидаются в этом районе.

Associated Press пишет, что Фаградалсфьяль бездействовал последние 6 тыс. лет. Три недели перед извержением полуостров ежедневно сотрясали землетрясения, поэтому специалисты ожидали пробуждение вулкана.

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