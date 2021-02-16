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На Сицилии началось извержение вулкана Этна

Извержение вулкана Этна
Извержение вулкана Этна (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Италии на острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Об этом сообщило итальянское информационное агентство ANSA.

По данным СМИ, выбросы вулканического пепла и потока лавы зафиксировали на юго-восточном склоне. Национальный институт геофизики и вулканологии зарегистрировал повышение вулканической активности в 16:10 по местному времени (18:10 мск). Оно произошло из-за подземных толчков на глубине от 2,9 до 3 км.

В агентстве подчеркнули, что частицы вулканического пепла попали в близлежащие населенные пункты. Сообщений о пострадавших нет. Временно закрыт аэропорт Катании.

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Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе. Он находится под постоянным наблюдением наблюдением специалистов, однако его активность не представляет опасности для населения. Высота вулкана составляет 3328 м.

Последнее мощное извержение Этны произошло в июле 2019 года. Тогда извержение длилось более десяти дней, пепел и дым выбрасывались из разлома в стенке кратера. В связи с этим Национальный институт геофизики и вулканологии объявил красный уровень опасности, а МИД России выпустил специальное заявление для россиян с просьбой воздержаться от поездок на Сицилию.

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