На Сицилии началось извержение вулкана Этна

Извержение вулкана Этна (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Италии на острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Об этом сообщило итальянское информационное агентство ANSA.

По данным СМИ, выбросы вулканического пепла и потока лавы зафиксировали на юго-восточном склоне. Национальный институт геофизики и вулканологии зарегистрировал повышение вулканической активности в 16:10 по местному времени (18:10 мск). Оно произошло из-за подземных толчков на глубине от 2,9 до 3 км.

В агентстве подчеркнули, что частицы вулканического пепла попали в близлежащие населенные пункты. Сообщений о пострадавших нет. Временно закрыт аэропорт Катании.