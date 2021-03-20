В Подмосковье задержали инспектора ДПС по подозрению в мошенничестве

В Московской области задержали семерых подозреваемых в мошенничестве, среди которых оказался инспектор пушкинского ГИБДД. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

«Предварительно установлено, что задержанные мошенническим способом завладели денежными средствами, принадлежащими мужчине 1944 г.р.», — уточнила она.

Злоумышленников задержали сотрудники химкинского уголовного розыска. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество). Пушкинская полиция проведет служебную проверку, если вина задержанного инспектора ДПС будет доказана, его уволят по отрицательным основаниям.

Источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах и Life.ru сообщили, что жертвой мошенников стал бывший министр экономики России и топ-менеджер «Роснано», профессор ВШЭ Яков Уринсон. Злоумышленники убедили Уринсона, что его деньги на банковском счету в опасности, после чего он передал им 89 тыс. долларов и 51 тыс. евро (больше 10 млн руб.).