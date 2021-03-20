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В Подмосковье задержали инспектора ДПС по подозрению в мошенничестве

В Московской области задержали семерых подозреваемых в мошенничестве, среди которых оказался инспектор пушкинского ГИБДД. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

«Предварительно установлено, что задержанные мошенническим способом завладели денежными средствами, принадлежащими мужчине 1944 г.р.», — уточнила она.

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Владимир Зверев (в центре)

Злоумышленников задержали сотрудники химкинского уголовного розыска. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество). Пушкинская полиция проведет служебную проверку, если вина задержанного инспектора ДПС будет доказана, его уволят по отрицательным основаниям.

Источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах и Life.ru сообщили, что жертвой мошенников стал бывший министр экономики России и топ-менеджер «Роснано», профессор ВШЭ Яков Уринсон. Злоумышленники убедили Уринсона, что его деньги на банковском счету в опасности, после чего он передал им 89 тыс. долларов и 51 тыс. евро (больше 10 млн руб.).

Источник телеканала «360» в правоохранительных органах также заявил, что жертвой мошенников стал «профессор одного московского вуза», у которого подозреваемые выманили деньги под видом звонка из банка.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.

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Ранее Альфа-банк заявил, что начнет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников. Сумма одного вознаграждения составит 1 млн руб., всего банк рассчитывает потратить на эти цели 5 млн руб., но готов увеличить финансирование, если получит много полезных данных.

мошенничество новости Московская область
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