AliExpress сравнил число становящихся счастливее от покупки сумок и книг

Фото: Андрей Любимов / РБК

Покупка сумок и одежды делает счастливыми больше россиян, чем покупка книг. Это показал опрос «AliExpress Россия», результаты которого есть у РБК.

Так, новые книги поднимают настроение 21% респондентов, тогда как новая одежда, обувь или сумки — 40%. В числе других товаров, покупка которых делает счастливее, участники опроса назвали гаджеты и технику (35%), аксессуары для дома и товары для хобби (26%).

Исследование проводили аналитики «AliExpress Россия» совместно с исследовательской компанией ResearchMe. В онлайн-опросе приняли участие более чем 1,1 тыс. респондентов старше 18 лет по всей России.

По данным «AliExpress Россия», граждане также радуются покупке косметики, растений, украшений и шоколада. Меньше всего россиянам поднимает настроение приобретение спортивных товаров.

Опрос показал, что большая часть россиян (62%) согласны или не отрицают тот факт, что хороший шопинг может сделать их счастливее. Так, к самым приятным моментам онлайн-шопинга они отнесли уведомление о готовности товара к выдаче или о передаче его курьеру, а еще получение купона на скидку после добавления понравившихся товаров в корзину.