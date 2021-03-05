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AliExpress зафиксировал рост спроса на товары по уходу за собой в России

Фото: mm-images / blickwinkel / Global Look Press
Фото: mm-images / blickwinkel / Global Look Press
Среди российских продавцов зафиксирован повышенный спрос на товары по уходу за собой. К такому выводу пришли аналитики торговой сети AliExpress. Результаты исследования компании есть у РБК.

По данным площадки, с февраля по март 2021 года значительно вырос оборот товаров для релаксации, ирригаторов, а также уходовой косметики для кожи и волос. При этом особенный рост заметен именно среди товаров для массажа и ирригаторов. Покупать эту продукцию стали соответственно в 2,2 и 2,3 раза чаще, чем в период с января по февраль.

Как сообщают аналитики, за товары для релаксации покупатели готовы заплатить от 3,7 до 23 тыс. руб., за ирригаторы — от 2,7 до 3,5 тыс. руб., а за удодовую косметику — от 140 до 1,7 тыс. руб.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

В AliExpress также подчеркнули, что перед 8 марта среди покупателей в два раза вырос спрос на парфюмированную продукцию. На нее россияне готовы потратить от 1,8 до 3,4 тыс. руб.

Согласно данным торговой сети, за минувший год количество локальных продавцов «AliExpress Россия» выросло до 35 тыс., на которых приходится четверть всего оборота платформы. При этом около 80% продавцов находятся в категории малого и среднего бизнеса.

В январе Российский фонд прямых инвестиций вместе с инвестплатформой Mubadala Investment Company и другими ближневосточными суверенными фондами выкупили 7,85% акций в совместном предприятии «AliExpress Россия» у Alibaba Group. Тогда в РФПИ сообщили, что данная сделка ускорит развитие растущей цифровой экономики России.

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