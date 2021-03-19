Губернатор Челябинской области сообщил об антителах к коронавирусу

Алексей Текслер (Фото: gubernator74.ru)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пока не вакцинировался от коронавируса, поскольку у него есть антитела. Об этом он сообщил в интервью радио «Комсомольская правда — Челябинск».

«Лично я пока не вакцинировался, потому что у меня есть антитела. Как только целесообразность появится, я сделаю прививку», — сказал Текслер.

В апреле глава Челябинской области уходил на самоизоляцию, поскольку у его пресс-секретаря был положительный тест на коронавирус. Он продолжал работать удаленно.

За последние сутки в области выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в регионе их зафиксировано 55 020. Летальных исходов — 1141, а случаев выздоровления — 48 046. При этом за последние сутки выздоровели 235 человек.