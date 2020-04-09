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Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию

Алексей Текслер (Фото: Global Look Press)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил об уходе на самоизоляцию из-за подтвержденного коронавируса у его пресс-секретаря. Об этом он заявил во время брифинга по коронавирусу.

«Я на брифинг вышел из своего рабочего кабинета, так как в соответствии с установленной процедурой должен уйти на самоизоляцию», — сказал губернатор.

По словам главы региона, в центре «Вектор» подтвердили положительный результат на коронавирус у его пресс-секретаря Сергея Зюся. Текслер уточнил, что это не повлияет на рабочий процесс, и он продолжит управлять регионом.

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Ранее Текслер уже ограничил контакты с семьей и перешел на удаленный режим работы по видеосвязи после предварительного положительного теста на коронавирус у Зюся. Секретарь не покидал регион в последнее время и не выезжал за рубеж. Тогда губернатор сообщал, что его помощник чувствует себя хорошо и госпитализирован.

Всего в Челябинской области на 9 апреля нашли 32 случая заражения коронавирусной инфекцией, согласно озвученной губернатором информации. Из них десять пациентов выздоровели, остальные изолированы в инфекционных боксах.

2 апреля в Челябинскую область закрыли въезд для автомобилей из других регионов для предотвращения распространения коронавируса. Проезд оставили только для транзитного транспорта и грузовиков с продовольствием и товарами первой необходимости.

Теги: коронавирус, Челябинская область, Алексей Текслер, губернатор
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