Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию

Алексей Текслер (Фото: Global Look Press)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил об уходе на самоизоляцию из-за подтвержденного коронавируса у его пресс-секретаря. Об этом он заявил во время брифинга по коронавирусу.

«Я на брифинг вышел из своего рабочего кабинета, так как в соответствии с установленной процедурой должен уйти на самоизоляцию», — сказал губернатор.

По словам главы региона, в центре «Вектор» подтвердили положительный результат на коронавирус у его пресс-секретаря Сергея Зюся. Текслер уточнил, что это не повлияет на рабочий процесс, и он продолжит управлять регионом.

Ранее Текслер уже ограничил контакты с семьей и перешел на удаленный режим работы по видеосвязи после предварительного положительного теста на коронавирус у Зюся. Секретарь не покидал регион в последнее время и не выезжал за рубеж. Тогда губернатор сообщал, что его помощник чувствует себя хорошо и госпитализирован.