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Пандемия коронавируса ,  
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Петербург получил новую партию «Спутника V» после сообщений о дефиците

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Санкт-Петербург получил новую партию вакцины против коронавируса «Спутник V», в город доставили 15,3 тыс. комплектов доз — по одной дозе в ампуле, сообщается на сайте городской администрации.

«Очередная партия вакцины доставлена. В ближайшее время ее начнут развозить по пунктам вакцинации», — сказал губернатор Александр Беглов, его слова приводит пресс-служба Смольного.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

10 марта издание «Фонтанка» писало, что записанные на вакцинацию петербуржцы жаловались, что им отказывают в прививке. Им объяснили отказы нехваткой вакцины «Спутник V» и предлагали сделать прививку в другом месте. В комитете по здравоохранению признали, что препарат закончился в пяти пунктах. В Смольном заверяли, что дефицит коснулся только первой дозы, в основном в Василеостровском районе. 15 марта власти сообщили, что город имеет более 40 тыс. доз первого компонента «Cпутника V».

17 марта власти заявили о нехватке первых доз препарата уже приблизительно в 30 пунктах вакцинации, в том числе в четырех из восьми пунктов Красногвардейского района, в двух из четырех — Василеостровского района, в двух из пяти — Московского района. По данным комитета, на тот момент Петербург располагал около 37 тыс. доз первого компонента. Вакцины должно хватить на шесть-семь дней, говорили власти.

На данный момент в городе работают 90 из 129 пунктов, где можно привиться, в торговых центрах — только четыре пункта из восьми.

За последние сутки в Петербурге выявили 921 случай заболевания COVID-19, умерли 38 человек, выздоровели 2027. Всего с начала эпидемии в городе зафиксировали 385 200 случаев заражения, умерли 11 844 человека, выздоровел 336 191.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Санкт-Петербург вакцина Спутник V дефицит
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