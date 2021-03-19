Петербург получил новую партию «Спутника V» после сообщений о дефиците

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Санкт-Петербург получил новую партию вакцины против коронавируса «Спутник V», в город доставили 15,3 тыс. комплектов доз — по одной дозе в ампуле, сообщается на сайте городской администрации.

«Очередная партия вакцины доставлена. В ближайшее время ее начнут развозить по пунктам вакцинации», — сказал губернатор Александр Беглов, его слова приводит пресс-служба Смольного.

10 марта издание «Фонтанка» писало, что записанные на вакцинацию петербуржцы жаловались, что им отказывают в прививке. Им объяснили отказы нехваткой вакцины «Спутник V» и предлагали сделать прививку в другом месте. В комитете по здравоохранению признали, что препарат закончился в пяти пунктах. В Смольном заверяли, что дефицит коснулся только первой дозы, в основном в Василеостровском районе. 15 марта власти сообщили, что город имеет более 40 тыс. доз первого компонента «Cпутника V».

17 марта власти заявили о нехватке первых доз препарата уже приблизительно в 30 пунктах вакцинации, в том числе в четырех из восьми пунктов Красногвардейского района, в двух из четырех — Василеостровского района, в двух из пяти — Московского района. По данным комитета, на тот момент Петербург располагал около 37 тыс. доз первого компонента. Вакцины должно хватить на шесть-семь дней, говорили власти.