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Политика ,  
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В Москве полиция задержала двух муниципальных депутатов

Неизвестные мужчины перед автомобилем Сергея Цукасова
Неизвестные мужчины перед автомобилем Сергея Цукасова (Фото: mtimonov / Facebook)

В Москве задержаны оппозиционные муниципальные депутаты Сергей Цукасов Останкинского муниципального округа и Галина Фильченко Тверского округа. Об этом они сообщили РБК.

«Сегодня я вышла из дома выносить мусор, и ко мне подошли полицейские, задержали меня, привезли в Тверское ОВД, где я сейчас нахожусь», — сказала Фильченко. Она добавила, что при задержании ей ничего не объяснили и пообещали сделать это по приезду в Тверское ОВД.

«Я пригласила начальника Смирнова, но он написал, что пока занят, только через 2,5 часа освободится. Поэтому я обратились в «ОВД-Инфо», к нашим независимым депутатам, мне пообещали, что будет адвокат», — отметила она.

По словам Фильченко, ее задержанию предшествовало заседание совета депутатов, которое состоялось 17 марта. На нем был представлен отчет начальника Тверского ОВД Михаила Смирнова. «На этом заседании я задавала ему несколько вопросов по поводу деятельности нашего Тверского ОВД», — сказала депутат.

По словам Цукасова, его примерно в 9:00 мск остановили двое неизвестных, когда он на машине пытался поехать на работу. Он добавил, что неизвестные не показывали удостоверение и предлагали выйти из автомобиля.

«Я начал вызывать ГИБДД, приехала машина полиции ОВД «Останкино», мне предложили поехать в отделение. Сейчас составляется протокол, мне вменяется ст. 20.2 ч. 8 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия) за 31 января этого года», — сказал депутат.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

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В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что у них нет информации о задержании депутатов.

13 марта в московской гостинице «Измайлово» проходил форум организации «Объединенные демократы». Это совместный проект политика Дмитрия Гудкова и председателя «Открытой России» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Анастасии Бураковой. Организация призвана помочь независимым кандидатам на выборах.

Правоохранители задержали примерно 200 его участников форума прямо в здании отеля. Среди задержанных были депутаты Мосгордумы, Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также политические активисты.

В МВД указали, что официальная причина задержания — нарушение связанных с пандемией COVID-19 санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, в полиции указали, что выявили на форуме членов организации, деятельность которой в России признана нежелательной.

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