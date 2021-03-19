В Москве полиция задержала двух муниципальных депутатов

Неизвестные мужчины перед автомобилем Сергея Цукасова (Фото: mtimonov / Facebook)

В Москве задержаны оппозиционные муниципальные депутаты Сергей Цукасов Останкинского муниципального округа и Галина Фильченко Тверского округа. Об этом они сообщили РБК.

«Сегодня я вышла из дома выносить мусор, и ко мне подошли полицейские, задержали меня, привезли в Тверское ОВД, где я сейчас нахожусь», — сказала Фильченко. Она добавила, что при задержании ей ничего не объяснили и пообещали сделать это по приезду в Тверское ОВД.

«Я пригласила начальника Смирнова, но он написал, что пока занят, только через 2,5 часа освободится. Поэтому я обратились в «ОВД-Инфо», к нашим независимым депутатам, мне пообещали, что будет адвокат», — отметила она.

По словам Фильченко, ее задержанию предшествовало заседание совета депутатов, которое состоялось 17 марта. На нем был представлен отчет начальника Тверского ОВД Михаила Смирнова. «На этом заседании я задавала ему несколько вопросов по поводу деятельности нашего Тверского ОВД», — сказала депутат.

По словам Цукасова, его примерно в 9:00 мск остановили двое неизвестных, когда он на машине пытался поехать на работу. Он добавил, что неизвестные не показывали удостоверение и предлагали выйти из автомобиля.